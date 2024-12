Smassamento in corso al sito di Ostaglio, aria irrespirabile in tutta Salerno Cattivo odore avvertito soprattutto nella zona orientale, prosegue l'attività dei vigili del fuoco

Sono ancora in corso le opere di smassamento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio di via Ostaglio a Salerno che, nella notte tra domenica e lunedì, è stato interessato da un vasto incendio. I vigili del fuoco di Salerno, attraverso mezzi di movimento terra, stanno smuovendo i materiali per completare le operazioni di spegnimento. Un'attività che, inevitabilmente, sta provocando l'emissione nell'aria di fumi che stanno rendendo l'aria irrespirabile in gran parte della città. Le criticità principali si registrano nella zona orientale, tra Pastena e Torrione, dove in tanti hanno avvertito il cattivo odore.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli nelle scorse ore ha firmato un'ordinanza, invitando i cittadini a tenere chiuse porte e finestre. La situzione, tuttavia, sarebbe sotto controllo. Il presidente della commissione Ambiente, Arturo Iannelli ha fatto sapere che i dati raccolti dalle centraline Arpac sono tutti al di sotto della soglia e che non vi sono pericoli per la salute pubblica.

“Ci scusiamo con i cittadini per il disagio, ovviamente non dipendente dalla nostra volontà- ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- c’è il massimo impegno da parte di tutti, vigili del fuoco, forze dell’ordine, Arpac e, naturalmente, Salerno Pulita per risolvere nel più breve tempo possibile e arrecare meno disagi alla cittadinanza derivanti dall’incendio”.

Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto: anche questa mattina i carabinieri hanno fatto visita al sito di compostaggio di via Ostaglio per raccogliere documentazioni ed effettuare ulteriori accertamenti.