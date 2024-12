Paura a Salerno, donna cade da un muretto e precipita nel vuoto E' stata recuperata da un elicottero del 118

Una donna 85enne è caduta in un terrapieno. E' accaduto nel pomeriggio in via De Renzi, nel quartiere di Canalone a Salerno. Secondo una prima ricostruzione l'anziana era seduta su di un muretto quando è precipitata nel vuoto. Recuperata da un'elicottero del 118, è stata stabilizzata dai sanitari della Croce Bianca, intervenuti con un'auto medica. Poi è stata trasportata in eliambulanza al "Ruggi" dove è stata presa in carico dai medici del pronto soccorso. Da quanto si apprende sarebbe cosciente.

Sul posto, oltre ai sanitari della Croce Bianca, sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato, quelli della Polizia Municipale ed i vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso e di recupero, è stata bloccata la viabilità con inevitabili disagi alla circolazione.