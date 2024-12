Polizia: nel Salernitano aumentano arresti, denunce e Daspo I dati dell’attività operativa della Questura di Salerno

Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, questa mattina, ha incontrato la stampa salernitana per illustrare l’attività svolta degli Uffici della Questura. È stato evidenziato l’intensificazione delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, con servizi di controllo capillari e mirati, sia in città che in provincia, nei quali sono state impiegati prevalentemente equipaggi della Squadra Volante, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Campania e da Unità Cinofile

antidroga, con il concorso di pattuglie della Squadra Mobile e della Polizia Stradale per gli aspetti di competenza.

Significativa, inoltre, l’attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini attuata attraverso l’emissione di misure di prevenzione nei confronti di persone

considerate pericolose e dedite a traffici delittuosi. Sempre costante, inoltre, l’attenzione e l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Inoltre, il personale della Questura ha offerto un decisivo contributo di competenze e professionalità nell’attività di sensibilizzazione e formazione dei giovani studenti, sul tema della legalità, con particolare riferimento al bullismo ed ai rischi legati al cyber-bullismo, nonché all’uso consapevole dei social media, sottolineando l’importanza dell’applicazione della Polizia di Stato per telefoni cellulari YouPol che permette di segnalare, in tempo reale e in maniera anonima, episodi di bullismo o spaccio di sostanze stupefacenti.

Di seguito i dati dell’attività operativa della Questura di Salerno:

Persone controllate 89993 con incremento del 24% rispetto all’anno precedente;

Veicoli 38600 con incremento del 21% rispetto all’anno precedente;

Arresti 285, con incremento del 4% rispetto all’anno precedente;

Persone denunciate 1356 con incremento del 28% rispetto all’anno precedente;

Avvisi (ammonimento) orali 291 con incremento del 65% rispetto all’anno precedente;

Rimpatri 218 con incremento del 42% rispetto all’anno precedente;

DASPO 159 con incremento del 22% rispetto all’anno precedente;

Ammonimento orale violenza domestica 111 con incremento del 70% rispetto all’anno precedente;

Passaporti rilasciati 35839 con incremento del 20% rispetto all’anno precedente;

Espulsione stranieri 254 con incremento del 4% rispetto all’anno precedente;

Alto Impatto 51 operazioni di cui 38 servizi straordinari del territorio solo P.S.;

Divieti di ritorno 250;

Avvisi orali 291 con incremento del 65% rispetto all’anno precedente;

Movida 122 con incremento del 10% rispetto all’anno precedente;

Provvedimenti adottati ex art. 100 TULPS 14 con incremento del 14% rispetto all’anno precedente;

Chiamate di emergenza al 112 NUE – 91093.

POLIZIA STRADALE:

Persone controllate 24795;

Punti decurtati 12518.

CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA:

Persone denunciate per computer crime 5;

Persone denunciate per truffa on line 4;

Persone denunciate per frodi informatiche 22.

POLIZIA FERROVIARIA:

Persone controllate 7511.

POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA: