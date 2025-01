Tragedia tra Salerno e Vietri sul Mare: 74enne stroncato da un malore Stava facendo una passeggiata in via Croce, inutili i soccorsi

Tragedia nel giorno di Capodanno tra Salerno e Vietri sul Mare. Un 74enne, mentre stava facendo una passeggiata in via Benedetto Croce, ha accusato un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi: sul posto è intervenuta un'automedica della Croce Rossa e un'ambulanza della Croce Bianca ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Dolore e sgomento per una tragedia che ha funestato il primo giorno del nuovo anno.