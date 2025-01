Tragedia di Capodanno ad Agropoli: donna trovata morta in casa La vittima aveva 59 anni: tra le ipotesi un malore fulminante che non le ha lasciato scampo

Tragedia di Capodanno nel centralissimo Corso Garibaldi ad Agropoli: una donna di 59 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione.

A fare la terribile scoperta il figlio, tornato nel comune cilentano per le feste: scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli ed i medici del 118. Purtroppo, però, per la donna non c'era più nulla da fare.

L'ipotesi più probabile è che la 59enne sia stata stroncata da un malore fulminante, che non le ha lasciato scampo.