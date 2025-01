Tragedia a Pattano: uomo trovato morto nella sua abitazione Pare fosse deceduto da un paio di giorni

Tragedia a Pattano, frazione di Vallo della Lucania, un 65enne è stato trovato morto nella sua abitazione.

A far scattare l'allarme è stata una vicina di casa, insospettita dall'assenza dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia. Dopo essere entrati nell’abitazione la drammatica scoperta. Il 65enne era privo di vita. Inutili i soccorsi, pare fosse deceduto da almeno due giorni. Da una prima ricostruzione sembra che la morte sia avvenuta per cause naturali.