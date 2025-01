Trovato morto in una pozza d'acqua il 45enne scomparso a Torre Orsaia Si indaga, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

E' stato trovato senza vita Michele Cedrola, originario di Torre Orsaia. L'ultimo avvistamento risale a ieri venerdì pomeriggio quando l'uomo si era allontanato da casa per raggiungere un terreno di famiglia. In serata, non vedendolo rientrare, i parenti hanno raggiunto la zona rinvenendo però soltanto la vettura dell'uomo parcheggiata.

Allertati i Vigili del Fuoco che hanno inviato la squadra di Policastro e immediatamente hanno coinvolto sia i Carabinieri della stazione di Sapri che il 118 per iniziare le ricerche. Successivamente si sono aggiunti i caschi rossi del nucleo TAS per la ricerca in ambienti non antropizzati e alle prime luci dell'alba è decollato anche un elicottero VVF da Pontecagnano per perlustrare la zona dall'alto.

Purtoppo per il 45enne non c'è stato nulla da fare, è stato ritrovato riverso in una pozza d'acqua di circa un paio di metri e il medico legale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Dai primi accertamenti potrebbe avere avuto un malore o sarebbe stato vittima di un incidente, fatale.