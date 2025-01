Tragedia in Brianza: 78enne salernitano travolto ed ucciso, grave la moglie La coppia era originaria di Roscigno

Tragedia in Brianza dove nella giornata di sabato ha perso la vita Cosimo Crisci, pensionato 78enne originario di Roscigno ma residente a Villasanta. L'uomo, mentre stava attraversando, è stato investito da una Nissan Micra. Travolta anche la moglie 71enne, ora ricoverata in gravi condizioni. I due, secondo una prima ricostruzione, si erano recati in un centro commerciale e stavano rientrando con la spesa.

La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Varese. Troppo gravi, invece, le lesioni riportate dall'uomo che è deceduto poco dopo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Monza. Dolore nel Salernitano dove la coppia era conosciuta e stimata.