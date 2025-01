Tragedia a Battipaglia, ex carabiniere si toglie la vita sparandosi Inutili i soccorsi, incredulità e dolore nella città della Piana del Sele

Tragedia a Battipaglia dove, nel pomeriggio, un ex carabiniere si è tolto la vita. Il fatto è accaduto in via De Regio, nel rione Sant'Anna. L'uomo, un cinquantenne che era da poco in pensione, ha compiuto il gesto estremo, sparandosi con la pistola. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari della Croce Verde e del Vopi. Sul posto carabinieri e Polizia. Dolore ed incredulità nella città della Piana del Sele.