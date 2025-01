Battipaglia, auto finisce fuori strada e si ribalta: paura sulla Sp 312 In ospedale due giovani, uno dei quali è minorenne

Paura a Battipaglia per un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la Sp 312. Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 208 è finita fuori strada, terminando la sua corsa in una cunetta e ribaltandosi. I due giovani che si trovavano all'interno dell'auto - uno dei quali minorenne - hanno riportato politraumi e sono stati trasportati in codice verde nell'ospedale di Battipaglia da un'ambulanza del Vopi. Non è da escludere che abbiano perso il controllo dell'auto e siano finiti fuori strada. Fortunatamente se la sono cavata con lievi lesioni.