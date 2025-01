Lavori abusivi a Capitello: scatta il sequestro penale dell'area In azione i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro

Nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria volte alla tutela del pubblico “Demanio Marittimo”, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, con il supporto del personale dell’ufficio Tecnico del Comune di Ispani, sono intervenuti in località Capitello del Comune di Ispani, riscontrando la messa in opera di lavori edili e lavori di movimentazione di terreno attraverso l’uso di mezzi meccanici a pochi metri dal mare, realizzati in assenza delle previste autorizzazioni, in violazione della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e demaniale.

L’area, pari a circa 550 mq, è stata sottoposta a sequestro penale. Permane alta l’attenzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro sia sul piano preventivo, che su quello repressivo mediante una mirata attività ispettiva allo scopo di verificare eventuali ulteriori illeciti in danno al demanio marittimo. Si specifica che il provvedimento cautelare è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. La costante vigilanza del territorio Cilentano, portato avanti dalle donne e dagli uomini del Circondario Marittimo di Palinuro in stretto coordinamento con l’Autorità Giudiziaria, ha consentito di interrompere una condotta illecita posta in danno ed a discapito del bene Demanio Marittimo.