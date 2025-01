Donna investita e uccisa sul Lungomare: test tossicologici su conducente auto La vettura è stata sottoposta a sequestro

Sono stati effettuati gli esami tossicologici sull'uomo che sul Lungomare Marconi ha investito e ucciso questa mattina una 78enne, F.M. residente a Salerno, fermandosi a soccorrere la donna dopo l'incidente. Il conducente del veicolo è un salernitano di 40 anni, R. M..

L'uomo, al termine dei test, è stato condotto al Comando di Polizia municipale per tutti gli atti formali. Sottoposta a sequestro la vettura. Gli agenti della Polizia Municipale stanno lavorando per delineare l'esatta dinamica del sinistro che ha causato la morte della donna, nei pressi del lido Aurora. Da chiarire se la 78enne stesse attraversando sulle strisce pedonali, come riportato da alcuni testimoni. Si stava recando a prendere l'autobus, viveva a pochi metri di distanza dal luogo del sinistro. Una tragedia che ha sconvolto il quartiere di Torrione dove la pensionata era molto conosciuta e stimata.