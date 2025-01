Salerno, incidente sul lavoro al porto commerciale: feriti due operai Hanno riportato fratture multiple, indagini in corso

Due operai portuali sono rimasti feriti in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina nel porto commerciale di Salerno. Il fatto è avvenuto intorno alle 9.30. I due stavano lavorando nell'area "merci varie" e si trovavano all'interno di una gabbia di sicurezza, utilizzata per raggiungere la nave. Per cause ancora ignote e in corso di accertamento, la cassa si è sganciata: i due operai sono rimasti feriti in modo serio ma, fortunatamente, non sono in pericolo di vita: uno ha riportato una frattura alla spalla e al ginocchio; un altro ha subito una frattura della mascella e sospetta lesione della costola. In questo momento si trovano al "Ruggi" dove sono stati trasportati dal 118. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.