Sette adulti e una bambina bloccati dalla neve a Ruscio di Vallevona, a Sansa Al lavoro per seguire le operazioni anche l'amministrazione comunale

Da ieri sera squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nel salernitano per soccorrere otto persone, sette adulti e una bambina, bloccate dalla neve in un rifugio della località Ruscio di Vallevona, a Sanza, sul Monte Cervati. Con il gatto delle nevi del comando di Avellino, al termine delle operazioni che si sono concluse nella mattinata di oggi, le persone soccorse sono state trasportate al sicuro a valle. Al lavoro per seguire le operazioni anche l'amministrazione comunale che, con il coordinamento della prefettura, ha sollecitato la Protezione civile locale e l'associazione Tre T del Cervati, giunti sul posto con le squadre dei vigili del fuoco di Salerno e della sezione di Policastro Bussentino.

Complessivamente sono stati oltre 400 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nelle ultime ore a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la Campania. Colpite principalmente la provincia di Salerno, in particolare le aree del Cilento e dell'Agro Nocerino Sarnese, quelle di Caserta e di Napoli. A causa di un albero caduto sulla linea ferroviaria, per alcune ore la circolazione dei treni è stata sospesa tra Fisciano e Mercato San Severino (Salerno), con la cancellazione di alcuni treni regionali e l'attivazione di corse bus. Dalle 10:47 la situazione è tornata regolare.