Sarno, fratelli sorpresi dai carabinieri con oltre un chilo di hashish Si trovano agli arresti domiciliari

Il 9 gennaio a Sarno i carabinieri della sezioe operativa del Norm del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli del posto, un 63enne e un 60enne, indagati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, avrebbero trovato nella loro disponibilità circa 1,350 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddiviso in 14 panetti, materiale per il confezionamento nonchè la somma in contanti di 3475 euro. Disposti gli arresti domiciliari.