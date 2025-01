Eboli, piomba in pizzeria con una motosega: denunciato 30enne Panico tra i clienti, provvidenziale l'intervento dei carabinieri

Si sono vissuti istanti di tensione, ieri sera ad Eboli, dove un 30enne ha fatto irruzione in una pizzeria, armato di una motosega con la quale ha minacciato i clienti. Il fatto è accaduto nel rione Paterno. I clienti dell'attività, spaventati, si sono dati alla fuga. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili, che hanno provveduto a bloccare il giovane, sottraendogli l'attrezzo che, fortunatamente, non era in funzione. Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti di rito, il 30enne è stato denunciato in stato di libertà.