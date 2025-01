Scontri tra tifosi di Cavese e Nocerina, la condanna del Sap “Irragionevole accanimento contro le forze dell’ordine”

Poliziotti accerchiati ed aggrediti dopo aver evitato lo scontro fra i tifosi della Cavese, di rientro dalla gara con l’Avellino, e pseudo tifosi della Nocerina, appostati, in località Citola a Nocera Superiore, in attesa del passaggio dei circa 200 tifosi metelliani a bordo di auto e minivan.

I 5 poliziotti in borghese, dopo essersi frapposti tra la colonna di veicoli dei tifosi Cavesi e i tifosi Nocerini per evitare che lo scontro degenerasse ulteriormente, sono stati travolti dal blocco dei tifosi, che con il volto coperto dai caschi e armati con spranghe di ferro, catene, bombe carta e fumogeni, li hanno aggrediti in maniera violentissima provocando danni ingenti alle auto della polizia. Solo il caso ha voluto che non ci siano stati feriti gravi.

Il Segretario Provinciale del SAP di Salerno, Massimo Napoletano, condanna il grave episodio e auspica che venga fatta al più presto chiarezza su quanto avvenuto e soprattutto che i responsabili di tali gravi azioni siano perseguiti senza sconti. I poliziotti intervenuti hanno rischiato seriamente la propria incolumità in uno scenario di vera e propria guerriglia urbana.

Gli fa eco il Segretario regionale del SAP Campania che chiede che siano avviati accertamenti per perseguire questi gravi episodi: “Non è più accettabile questo irragionevole accanimento contro le Forze dell’Ordine”.