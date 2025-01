Bellizzi: beccato con 170 grammi di eroina, i carabinieri lo arrestano In azione i militari della compagnia di Battipaglia

Il 20 gennaio a Bellizzi i carabinieri della Sezione Operativa del Norm della compagnia di Battipaglia hanno arrestato M.G., queste le sue iniziali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, dopo una perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di circa 170 grammi.