Cilentana: incidente tra un'autocisterna e un furgoncino, grave un uomo Chiusa la strada, sul posto i vigili del fuoco e l'Anas

Incidente stradale lungo la strada Cilentana presso lo svincolo tra Forìa e Poderia. Sono entrati in collisione, per cause ancora non chiare, un camion che trasportava gasolio e un furgoncino. Le cause del sinistro sono sconosciute, un uomo è grave ed è stato elitrasportato presso l’ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

E' provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 156,300, a Celle di Bulgheria. Al momento la circolazione è deviata in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.