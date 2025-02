Eboli, nascondeva droga nella lavatrice: arrestato L'operazione rientra nell'ambito dei controlli effettuati dalla Polizia nella Piana del Sele

La Polizia di Stato di Salerno nella giornata del 5 febbraio ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio, nell’area dei comuni di Battipaglia ed Eboli. Lo specifico servizio si è svolto in collaborazione con le altre forze dell’ordine, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine.

In sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata decisa la pianificazione dell’operazione, particolarmente rilevante per la sicurezza delle aree in cui si è svolta, con particolare attenzione al contrasto della criminalità diffusa, del fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità connessi alla prostituzione.

Al termine delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:

234 persone controllate di cui n. 69 con precedenti di polizia;

162 veicoli controllati;

9 posti di controllo effettuati;

10 sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada;

2 carte di circolazione ritirate;

2 patenti ritirate;

1 arresto effettuato dalla Squadra Mobile e dal commissariato di Battipaglia di un cittadino ebolitano con pregiudizi di polizia, trovato in possesso presso la propria abitazione di 60 grammi di hashish, nascosti nello stipite della cucina e nel cestello della lavatrice;

2 verbali di contestazione amministrativa con ordine di allontanamento - ai sensi dell’art 9 D.L 14/2017 in tema di misure a tutela del decoro urbano - nei confronti di un soggetto dedito all’attività di parcheggiatore abusivo e di una cittadina di nazionalità rumena, con pregiudizi di polizia, dedita alla prostituzione nel comune di Eboli.

L’azione di prevenzione e di contrasto ai fenomeni delittuosi della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante al fine di garantire la tranquillità dei cittadini e un efficace presidio sul territorio.