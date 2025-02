Eboli, rapina al tabacchi: al vaglio le immagini delle telecamere Armati di pistola si sono fatti consegnare l'incasso, è il secondo colpo in pochi giorni

Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Eboli per individuare i responsabili della rapina avvenuta nella serata di lunedì in un tabacchi di località Tavoliello. Due malviventi, incappucciati e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'attività commerciale, facendosi consegnare l'incasso. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di oltre 1500 euro. I militari hanno effettuato tutti i rilievi anche all'interno del tabacchi per provare a risalire all'identità dei rapinatori. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e quelle presenti in zona. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano casi di cronaca come quello accaduto in località Tavoliello. Nei giorni scorsi, sempre ad Eboli, era stato messo a segno un colpo in un tabacchi di via Mattei: un uomo, armato di coltello, si era fatto consegnare l'incasso.