Sapri: sequestrata area per le lavorazioni nautiche nel porto Intervento coordinato tra la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera

Un'area portuale adibita a lavorazioni nautiche è stata sottoposta a sequestro preventivo a Sapri, in provincia di Salerno, nell'ambito di un intervento coordinato tra la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera.

L'operazione

L'operazione, eseguita nei giorni scorsi, ha visto impegnati i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri, sotto il comando del tenente Nunzio Tricoli, e il personale dell'Ufficio marittimo di Palinuro, guidato dal tenente di vascello Samantha Losito.

Durante le verifiche, è stato rilevato lo svolgimento di attività di natura cantieristica in totale assenza delle prescritte autorizzazioni, sia per quanto riguarda l'impatto ambientale sia in relazione all'utilizzo dell'area demaniale.

A fronte delle irregolarità riscontrate, l'intera porzione di suolo utilizzata per le lavorazioni è stata immediatamente vincolata con provvedimento cautelare. Sono ora in corso ulteriori indagini per delineare con precisione le eventuali responsabilità.