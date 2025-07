Fa benzina, poi scappa: caccia all'automobilista truffatore in Cilento L'uomo, individuato dalle telecamere, è però riuscito a fuggire

Effettua rifornimento ad una stazione di servizio e poi scappa senza pagare, ma viene individuato grazie alle telecamere.

E' quanto avvenuto ieri pomeriggio ad Agropoli: in azione la Polizia locale, coordinata dal comandante Antonio Rinaldi: inserita la targa nella black list del sistema "Targa System", l'auto - una Toyota Yaris - è stata subito individuata.

L'uomo alla guida, dopo un breve inseguimento contraddistinto anche da manovre pericolose, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sulle sue tracce anche i carabinieri della compagnia di Agropoli ed Eboli: il caso ora è all'attenzione della Procura di Vallo della Lucania.

«Confidando che il truffatore possa essere presto intercettato e fermato – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – invito tutti a prestare la massima attenzione perché potrebbe riprovare a fare nuovi reati. Ancora un caso in cui emerge l’importanza e la valenza dei sistemi Targa System in grado di rilevare e segnalare l’auto rubata in tempi rapidissimi».