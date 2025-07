Truffa un'anziana e le porta via 11mila euro: arrestato In azione i carabinieri a San Mango Piemonte

I carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa, dal Gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo, C.L, indagato per truffa aggravata. Vittima un’ anziana di San Mango Piemonte.

La truffa

La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente e, con la tecnica truffaldina del “falso incidente stradale cagionato al figlio", raggirata e indotta a consegnare soldi e oggetti in oro tenuti in casa per un valore di circa 11mila euro.

In un primo momento anche il marito sarebbe stato contattato telefonicamente, utilizzando la tecnica del “falso carabiniere" per indurlo ad allontanarsi dall'abitazione così da lasciare l'anziana da sola in casa.