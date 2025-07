Estate sicura ad Agropoli: denunce per droga e guida senza patente Le attività della Polizia locale: soddisfatto il sindaco Mutalipassi

Un uomo in possesso di droga e un automobilista senza patente sono stati sorpresi dalla Polizia locale di Agropoli, nell'ambito dei controlli del territorio, specialmente nei luoghi della mopvida.

«Con la recente approvazione in giunta del Piano movida – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – gli agenti della Polizia locale effettueranno servizio di controllo del territorio fino all’una di notte per tutta l’estate. Questi primi risultati dimostrano la valenza di tale piano e l’efficienza del nostro Comando. La sicurezza per questa Amministrazione è prioritaria».