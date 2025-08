Sapri: auto travolge trentenne sulla bicicletta elettrica Il giovane ricoverato in ospedale: è grave

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Sapri. Un 30enne, mentre era a bordo della sua biciletta elettrica, è stato travolto da un'auto guidata da un coetaneo. E' successo intorno alle 3.30.

I dettagli

La vittima del sinistro ha riportato traumi multipli e gravi ferite alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale. E' ricoverato in gravi condizioni, in terapia intensiva.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, toccherà ora ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto.