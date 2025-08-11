Sospetto rischio di botulino: richiamati friarielli provenienti da Scafati Il provvedimento del ministero della Salute riguarda due marchi

Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino. I richiami sono stati pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori. Il richiamo è per due lotti a etichetta "Bel Sapore" e due lotti a marchio "Vittoria", con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento di Scafati, in provincia di Salerno.

Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami con data 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.