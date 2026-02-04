Mascherine a fuoco, Cammarota: «Il Comune non ha messo in sicurezza» Si attendono i risultati dell'Arpac

“Il Parco dell’Irno riapre domani, per il Comune non c’erano mezzi e tempi necessari per una migliore messa in sicurezza che prevenisse l’incendio”. Lo riferisce, a seguito di quanto emerso nella seduta odierna della commissione trasparenza, il presidente Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà, che ha ascoltato, assieme ai consiglieri presenti, il comandante della polizia municipale Rosario Battipaglia.

“Abbiamo innanzitutto chiesto perché nonostante l’invito e la diffida della commissione trasparenza al vicecomandante Landi, audita la scorsa settimana sul punto, non si sia proceduto a fare prevenzione, viste anche le rassicurazioni del capitano fornite in quella sede. Il comandante Battipaglia - spiega Cammarota - ha detto che l’area era stata messa in sicurezza ma compatibilmente con i mezzi, con gli strumenti e anche con i tempi che una macchina comunale farraginosa e obiettivamente carente come la nostra poteva mettere in campo. E in effetti erano state apposte delle transenne ma probabilmente sarebbero stati necessari altri strumenti come cancellate, new jersey ma non è stato possibile farlo, per mancanza di tempo e di strumenti, in particolare dell’ufficio Patrimonio del Comune”.

Relativamente agli approfondimenti sull’incendio, Cammarota rivela che in commissione è emerso che “al momento - dice - Arpac, Asl e vigili del fuoco non avrebbero ancora consegnato i rapporti ma da alcune indagini sommarie ma non ancora definitive, si escluderebbe il dolo. Bisognerà esaminare i filmati della telecamera del chiosco ma la zona non è coperta dalla video sorveglianza. Intanto - conclude Cammarota - domani il parco sarà riaperto”.

