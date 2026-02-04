Salerno, rapinatori in azione in una tabaccheria del centro storico Malmenato il titolare e portato via il bottino

Torna a risuonare l'emergenza sicurezza nella città di Salerno. In mattinata due persone sono entrate in azione in via Mercanti, mettendo a segno una rapina in una tabaccheria nel cuore del centro storico. Il titolare stava per aprire l'attività quando è stato aggredito alle spalle. Un'azione violenta e fulminea: i rapinatori, infatti, dopo aver malmenato il tabaccaio, si sono diretti alla cassa, portando via l'incasso della serata precedente. Secondo una prima stima il bottino sarebbe di circa 300 euro.

Nella fuga sono stati prelevati anche alcuni pacchetti di sigarette. Poi i due rapinatori si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per risalire all'identità dei malviventi. Il titolare dell'attività ha ricevuto le cure sanitarie presso il pronto soccorso del "Ruggi".