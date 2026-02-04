Furti nel Vallo di Diano, nei guai due giovani di 28 e 24 anni Avrebbero sottratto anche degli orecchini ad un'anziana

Dovranno rispondere di furto pluriaggravato e furto con strappo un 28enne ed un 24enne, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Entrambi, secondo i militari, avrebbero realizzato furti nei comuni di Auletta, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Teggiano, asportando materiali da lavoro, per l’edilizia e gruppi elettrogeni. Nel corso delle indagini, inoltre, è stato ricostruito un episodio legato al furto con strappo di orecchini avvenuto ai danni di una donna anziana. Un danno che, complessivamente, si aggirerebbe intorno ai 30mila euro.

Il 28enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre il 24enne all'obbligo di dimora nel comune di Sala Consilina.

