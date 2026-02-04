Mercato San Severino, Ztl violata: scatta la linea dura del Comune Il sindaco: "Corso Diaz è un'area immaginata per i bambini, serve rispetto"

A coglierli in flagranza sono state le telecamere di videosorveglianza urbana posizionate lungo il tracciato: nonostante la segnaletica in evidenza, le immagini li ritraggono mentre superano i varchi d’accesso dell’area pedonale di Corso Diaz a Mercato San Severino: il primo alla guida di una Panda XXL ed il secondo in sella ad un ciclomotore.

Ad entrambi i conducenti, individuati dalla Polizia Locale attraverso l’identificativo di targa, è stata comminata la sanzione prevista dal codice della strada.

Non è la prima volta che i dispositivi di videosorveglianza, attivi h24, fanno il proprio ‘lavoro’. L’ultimo episodio di accesso non autorizzato risale a qualche mese fa, quando l’occhio elettronico registrò il passaggio di una vettura che, in aggiunta, danneggiò la pavimentazione. Anche in quel frangente il divieto di transito fu ignorato.

«Corso Diaz è un’isola pedonale immaginata per dare ai bambini uno spazio sicuro e confortevole dove poter passeggiare ed ai più grandi per fare shopping e vivere il centro cittadino appieno – dichiara il sindaco Antonio Somma – vorremmo che resti tale e non diventi lo spazio di comodo per parcheggiare l’auto o la via breve per raggiungere col motorino la propria destinazione».