Presa nel Napoletano la banda dell'Audi che aveva seminato il panico in Costiera L'auto utilizzata per il colpo ad Agerola era stata abbandonata a Cetara

È terminata la fuga della banda di ladri che, questa mattina alle 4.15, aveva fatto esplodere e portato via il bancomat della Banca di Credito Popolare di Viale della Vittoria (bottino ancora in corso di quantificazione), nel comune di Agerola. I malviventi sono stati intercettati e fermati dalla Polizia nel comune di San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano. Le forze dell'ordine gli avevano dato la caccia per tutta la mattinata, anche con l'ausilio di un elicottero partito da Pontecagnano Faiano.

Le ricerche hanno visto in campo i carabinieri dei comandi provinciali di Napoli e Salerno. I malviventi erano riusciti a disperdere una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, lanciando dei chiodi sull'asfalto che hanno forato i pneumatici dell'auto e bloccato i militari dell'Arma. Successivamente l'Audi RS3 grigia - presa a noleggio - è stata abbandonata nel parcheggio del porto di Cetara. Da lì, infatti, i malviventi si sono dileguati a piedi, verso i Monti Lattari. Qualcuno nella tarda mattinata li avrebbe anche avvistati mentre si dileguavano tra i sentieri.

Le forze dell'ordine hanno istituito punti di controllo su tutto il territorio, presidiando gli svincoli autostradali e passando al setaccio ogni zona sensibile. Fino alla svolta, arrivata nel pomeriggio: i malviventi sono stati fermati e bloccati dalla Polizia che ha messo fine alla loro fuga.