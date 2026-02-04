Salerno Basket ’92, rinforzo per tentare la salvezza: arriva Ludovica Tumeo La nuova giocatrice delle granatine: "La salvezza è possibile e dobbiamo crederci"

Il Salerno Basket ’92 non ha intenzione di mollare la presa ed arrendersi. La società di patron Angela Somma attraversa un innegabile periodo di difficoltà, oltre che di malasorte. La sconfitta di San Giovanni Valdarno ha assunto proporzioni eclatanti (105-59) ma non modifica la voglia della società di provare a fare di tutto per agguantare i playout e, in seguito, la permanenza in Serie A2.

A partire dal prossimo turno di campionato (sabato 7 febbraio al PalaSilvestri contro Limonta Costa Masnaga, seconda forza del campionato), il Salerno Basket ’92 avrà a disposizione una nuova giocatrice. Si tratta di Ludovica Tumeo, guardia siciliana classe 2005, che si allena già da qualche giorno alla corte di coach Di Lorenzo.

Cresciuta nella Virtus Eirene Ragusa, con cui ha collezionato anche 20 presenze in Serie A1 nella stagione 2021/22, ha poi vestito le casacche di Libertas Udine, Solmec Rhodigium Basket Rovigo, con in mezzo parentesi in B di alto livello a Livorno e poi con la Basketball Sisters Modena, ultima sua squadra. Proprio in Emilia ad aprile scorso aveva subito un serio

infortunio che non le ha permesso di iniziare la corrente stagione. Ora Ludovica Tumeo è pronta per ritrovare l’agonismo e la Serie A2.

“Sono davvero felice di aver scelto Salerno. Fin dai primi allenamenti ho avuto delle buone impressioni e non vedo l’ora di tornare a giocare ufficialmente dopo il problema fisico che mi ha tenuto ferma per tanti mesi. Mi ritengo una persona molto determinata e il mio obiettivo principale è quello di dare un contributo per raggiungere i traguardi prefissati con la società e le compagne. La salvezza è possibile e dobbiamo crederci, siamo tutti qui per questo e anche io non avrei accettato se non avessi pensato che si può fare”, dice la giocatrice nativa di Patti, che ha scelto di indossare la maglia numero 2.