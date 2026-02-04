Salernitana, Knezovic dice addio: "Mi sono sentito a casa" Il croato saluta sui social: "Qui la passione per i colori granata è speciale"

Un post social per salutare Salerno. Borna Knezovic non è più un calciatore della Salernitana. Non senza rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Un gol su rigore all'esordio con il Siracusa. Poi un'altalena di prestazioni, prima di scivolare indietro nelle gerarchie di Raffaele. La sua carriera, sempre sotto il controllo del Sassuolo, proseguirà al Trapani. Una cessione arrivata dopo il corteggiamento della Triestina prima del dietrofront e della virata sulla destinazione siciliana.

Con una nota social, Knezovic si è congedato dalla Salernitana: “Cara Salerno, dopo sei mesi è arrivato il momento di salutare. Voglio ringraziare soprattutto i tifosi e tutte le persone che ho incontrato in questo cammino. Dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa, regalandomi sostegno, affetto e rispetto ogni volta che scendevo in campo. La vostra passione e l’amore per questi colori sono qualcosa di speciale e resteranno per sempre nel mio cuore. Questi sei mesi mi hanno dato tanto, dentro e fuori dal campo, e porterò con me ricordi ed emozioni che non dimenticherò mai. Grazie Salerno, grazie di tutto“