Paura nel porto di Sapri: yacht in fiamme nella notte L'imbarcazione appartiene a un notaio salernitano

Paura nel porto di Sapri dove ieri notte uno yacht è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'imbarcazione è di proprietà di un notaio di Salerno.

I dettagli

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto, lo yacht è stato condotto a largo per le operazioni di spegnimento e per impedire che le fiamme interessassero altre barche. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non si registrano feriti. Il propietario dell'imbarcazione era fuori a cena.