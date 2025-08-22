Scontro Apecar-auto nel Salernitano: grave un uomo di 93 anni E' ricoverato in prognosi riservata a Polla, indagini in corso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Montesano sulla Marcellana, nella frazione di Tardiano. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un uomo di 93 anni e un 60enne.

L'anziano era alla guida di un'Apecar che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato il 93enne che è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Polla. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente.