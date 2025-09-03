Agropoli, rapinatori puntano la pistola e portano via un'auto La vettura è stata ritrovata in meno di due ore dai carabinieri

Una coppia è stata rapinata dell'auto la scorsa notte ad Agropoli, in località Trentova. I due, mentre si trovavano a bordo di una Fiat Panda, sono stati avvicinati a piedi da due individui che, con il volto coperto, hanno puntato la pistola, facendosi consegnare la vettura. Immediata è stata la richiesta d'intervento lanciata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato tempestivamente le ricerche. Attività che ha dato esito positivo. L'auto, infatti, è stata rintracciata in meno di due ore sul lungomare della città cilentana. Il ritrovamento è stato reso possibile anche grazie al segnale Gps, ancora attivo. Sono in corso accertamenti per provare a risalire all'identità dei due rapinatori.