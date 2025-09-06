Agropoli, grave incidente stradale in via Belvedere: 38enne in ospedale L'auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un palo

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattina ad Agropoli. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo della luce. L'incidente è avvenuto in via Belvedere. Ad avere la peggio è stato un 38enne che, viste le gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero nell'ospedale di Salerno. Meno gravi le condizioni del passeggero, condotto al "San Luca" di Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale.