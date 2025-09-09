Tragedia a Sant’Arsenio: muore soffocato mangiando mozzarella Inutili i soccorsi

Tragedia a Sant'Arsenio, nel Vallo di Diano, dove è morto soffocato un 52enne. L'uomo, da quanto si apprende, stava mangiando un boccone di mozzarella che gli è andato di traverso, ostruendo le vie respiratorie. I soccorsi dei presenti sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma per il 52enne non c'è stato nulla da fare. Dolore e sgomento nel Vallo di Diano per una tragedia inspiegabile e che ha lasciato tutti senza parole.

Pochi giorni fa, tra l'altro, si era verificato un episodio analogo a Camerota, nel Cilento: a perdere la vita mangiando un boccone di mozzarella era stata una donna originaria di Benevento.