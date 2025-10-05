Tragedia sulla Cilentana: muore un 56enne, ferito altro automobilista Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Tragico incidente stradale, ieri sera poco prima della mezzanotte, sulla ss18, via Badia km 133. Due autovetture si sono scontrate violentemente ed una delle due, una Ford Fiesta, è praticamente volata sul guard-rail. Subito sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle auto accartocciate. Per un 56enne di Pattano alla guida della Fiat Punto, non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118, al loro arrivo, ne hanno constatato il decesso. L'altro ferito invece è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Vallo della Lucania. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità chiudendo temporaneamente la strada al transito.