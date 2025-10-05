Tragico incidente stradale, ieri sera poco prima della mezzanotte, sulla ss18, via Badia km 133. Due autovetture si sono scontrate violentemente ed una delle due, una Ford Fiesta, è praticamente volata sul guard-rail. Subito sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle auto accartocciate. Per un 56enne di Pattano alla guida della Fiat Punto, non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118, al loro arrivo, ne hanno constatato il decesso. L'altro ferito invece è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Vallo della Lucania. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità chiudendo temporaneamente la strada al transito.
Tragedia sulla Cilentana: muore un 56enne, ferito altro automobilista
Sul posto carabinieri e vigili del fuoco
Vallo della Lucania.