Incidente sulla Statale Amalfitana: a scontrarsi due moto

Un ferito è stato elitrasportato in ospedale

Positano.  

Incidente sulla stradale sulla Strada Statale 163 “Amalfitana”, in località di Tordigliano, nei pressi di Positano. 

I dettagli

A scontrarsi sono state, per cause ancora da accertare, due motociclette. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, due a bordo della stessa moto e il conducente di un altro mezzo a due ruote che ha avuto la peggio. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento urgente in codice rosso tramite eliambulanza, in ospedale. 

