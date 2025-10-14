Salerno, perquisizioni dei carabinieri a Matierno: sequestrate armi L'attività è collegata agli ultimi episodi di cronaca in città e sugli spari a Fratte

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno passato al setaccio il quartiere di Matierno, rione collinare della città di Salerno. All'alba i militari, guidati dal maggiore Antonio Corvino, hanno effettuato diverse perquisizioni che hanno dato esito positivo. Nel corso dei controlli, infatti, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato alcune armi. All'attività hanno preso parte anche i militari dell'Aliquota di Pronto Intervento, specializzata in interventi ad alto rischio.

L'attività investigativa effettuata questa mattina a Matierno, da quanto si apprende, è collegata agli ultimi episodi di cronaca avvenuti nella città di Salerno. Ad inizio mese nel vicino quartiere di Fratte sono stati esplosi quindici colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di una persona già nota alle forze dell'ordine. Un episodio su cui si sono soffermati i carabinieri della compagnia di Salerno che, in giornata, hanno effettuato perquisizioni anche per provare a far luce su questo fatto e per ricostruire il movente.