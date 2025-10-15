In giro con una tenaglia in tasca, denunciato 50enne salernitano In azione i carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale, supportati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 3° Reggimento Lombardia, hanno fermato e denunciato un uomo di 50 anni, originario della provincia di Salerno e senza fissa dimora, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L'intervento

L’intervento è avvenuto nella mattinata del 13 ottobre, durante un servizio di controllo e perlustrativo nei pressi della stazione storica di Reggio Emilia, zona recentemente dichiarata “rossa” dal Prefetto. Durante l’identificazione, l’uomo ha mostrato segni di ansia e insofferenza, insospettendo i militari che hanno deciso di approfondire il controllo.A seguito degli accertamenti, i Carabinieri hanno trovato in suo possesso una grossa tenaglia, strumento per il quale l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione plausibile. Per questo motivo è scattata la denuncia alla Procura di Reggio Emilia. La tenaglia è stata sequestrata e l’indagine è tuttora in corso per ulteriori approfondimenti.