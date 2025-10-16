Associazione per delinquere e traffico di droga, retata a Salerno: 39 arresti L'operazione coordinata dall'Antimafia e condotta dalla Guardia di finanza

Maxi operazione antidroga all'alba a Salerno, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dalla Guardia di finanza del comando provinciale.

Sono 39 in tutto le persone indagate - a vario titolo - per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché numerosi fatti di detenzione e cessione di cocaina, crack e hashish.

Il gip ha disposto l'arresto in carcere per 18 persone ed i domiciliari per altre 21.

I dettagli dell'importante attività investigativa saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per le 11:30 in Procura a Salerno.