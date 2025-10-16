Droga: 41 arresti a Matera, coinvolto il clan Zullo dell'agro nocerino Stabile il rapporto con la criminalità campana

Dalle prime ore di oggi 16 ottobre, nelle province di Matera, Potenza, Lecce, Salerno, Siracusa e Trani, i carabinieri del Comando provinciale di Matera - con il supporto dei reparti competenti per territorio, de Nucleo Elicotteri di Bari e delle unita' cinofile di Potenza, Bari e Salerno - si e' data esecuzione a due ordinanze, emesse nei confronti complessivamente di 41 soggetti - tra cui 2 minorenni - ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, dalla disponibilita' di armi, dal numero dei partecipanti e dal coinvolgimento di minori nelle attivita' criminali: concorso esterno in associazione mafiosa, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni.

Le indagini

Le indagini avviate nel marzo 2023 hanno delineato l'esistenza di un'associazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, radicata nel Comune di Ferrandina in provincia di Matera ma con uno stabile rapporto con la criminalita' campana, che esercitava il proprio potere criminale - oltre che attraverso lo spaccio di stupefacenti - anche mediante minacce, aggressioni, e pestaggi, nei confronti di coloro che erano considerati rivali nelle attivita' criminali.