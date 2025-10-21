Donna muore al Ruggi dopo un'operazione: i familiari sporgono denuncia

E' stata posta sotto sequestro la salma di una donna di 69 anni di Nocera Superiore deceduta all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno dopo dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel reparto di Ginecologia.
I dettagli
La paziente era già stata operata nei mesi scorsi per una patologia ginecologica, poi il nuovo inetrvento e il decesso.
In seguito alla morte della 69enne i familiari hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine, si indaga sulla vicenda, analoghi approfondimenti pare siano stati avviati anche dai vertici del nosocomio.