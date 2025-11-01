Rubato materiale elettorale per i seggi delle Regionali a Eboli Il furto è avvenuto all'interno dell'ex scuola Lauria

Rubato il materiale elettorale destinato ai seggi del Comune di Eboli. Il furto è avvenuto all'interno dell'ex scuola Lauria di via Salita Ripa adibita a deposito comunale. Ignoti hanno forzato l'ingresso della struttura e portato via cavi elettrici, lampadine, trasformatori, tendaggi, staffe, cabine e campane elettorali.

La scoperta è stata fatta dai dipendenti della società "Service" incaricati dall'Ufficio elettorale comunale di recuperare il materiale per l'allestimento dei seggi. All'interno dell'edificio, le porte risultavano forzate e i locali completamente a soqquadro. Il valore complessivo della refurtiva e dei danni causati alla struttura è stimato in circa 30mila euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare i responsabili. Il furto rischia di provocare disagi all'organizzazione delle prossime elezioni regionali, previste nelle prossime settimane. L'Ufficio elettorale comunale è ora al lavoro per reperire in tempi rapidi il materiale necessario a garantire la regolare apertura dei seggi.