Salerno, 28enne morto in Rianimazione al "Ruggi": scatta l'inchiesta I familiari del giovane ritengono che ci siano state negligenze da parte dei medici

Saranno le indagini degli investigatori a far chiarezza sulle cause della morte di Ulrico Palescandolo, 28enne di Pellezzano deceduto lo scorso 28 ottobre nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Salerno. I familiari, come riporta il quotidiano La Città, hanno presentato un esposto in Procura, ritenendo che ci siano state negligenze da parte dei medici del nosocomio salernitano. Il giovane, detenuto agli arresti domiciliari, era stato trasportato d’urgenza in via San Leonardo in quanto aveva assunto un quantitativo maggiore di farmaci rispetto a quelli previsti. Giunto in ospedale, il 28enne era rimasto per 18 ore in Pronto Soccorso, prima del ricovero in Rianimazione a causa dell’aggravarsi del quadro clinico che ne ha poi provocato il decesso.

I familiari, assistiti dall’avvocato Mattia Alfano del foro di Firenze – lo stesso che segue il caso di Cristina Pagliarulo, deceduta al “Ruggi” per un presunto caso di malasanità - ritengono che vi sia stata una sottovalutazione iniziale del quadro tossicologico e che la situazione non sia stata gestita nel modo opportuno. Pertanto nelle scorse ore è stato depositato un esposto in Procura. Si attendono, ora, le decisioni della magistratura che potrebbe disporre il disseppellimento per consentire di effettuare l’autopsia.

La direzione generale del Ruggi, guidata da Ciro Verdoliva, sta seguendo da vicino la questione e, nel porgere le condoglianze alla famiglia, attende di conoscere gli esiti degli accertamenti dell'autorità giudiziaria.