Controlli sull'attività venatoria: 2 denunce per uso di richiami elettronici L'Enpa ringrazia cittadini e carabinieri

Durante un servizio di controllo effettuato dalle Guardie Zoofile dell'ENPA, volto a contrastare fenomeni di bracconaggio e l'utilizzo di mezzi illegali nell'attività venatoria, nella giornata di domenica, nel territorio in agro di Serre, sono state individuate due persone che facevano uso di richiami elettromagnetici vietati.

I dettagli

I due, ignari di essere osservati, stavano utilizzando i richiami vietati per attirare uccelli migratori di passo in questo periodo, in particolare allodole e tordi.

Dopo il controllo di rito sono stati invitati presso la locale Caserma dei Carabinieri di Serre, dove sono stati deferiti All'autorità Giudiziaria. I mezzi utilizzati sono stati posti sotto sequestro dagli agenti ed ufficiali di PG. L'utilizzo di richiami elettroacustici rappresenta una grave violazione delle normative vigenti. Tali condotte possono comportare sanzioni penali e la revoca del porto d'armi.

L'ENPA desidera ringraziare i cittadini che, con senso civico, collaborano segnalando situazioni irregolari, contribuendo così alla tutela della fauna e al rispetto della legalità. Un ringraziamento particolare è rivolto al Comando Stazione Carabinieri di Serre per la collaborazione, la disponibilità e il costante supporto dimostrati durante le operazioni di controllo.

