Salerno, rapina un minorenne e gli sferra un pugno: arrestato Il fatto è accaduto nel cuore del centro cittadino

Un 32enne marocchino è stato tratto in arresto dagli agenti della Questura di Salerno per una rapina avvenuta nella serata di ieri in Corso Vittorio Emanuele. Il fatto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 21.30, nel cuore del centro cittadino. Lo straniero, dopo aver avvicinato un minorenne, gli ha prima strappato di mano il telefono cellulare e poi, per dileguarsi, lo ha colpito con un pugno. Individuato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e lesioni.